PEPCO wycofuje zabawkę dla dzieci w całej Polsce! Zobacz, czy ją kupiłeś!

Firma PEPCO Poland poinformowała klientów, że w jednym z popularnych produktów dla dzieci wykryto nieprawidłowości. Chodzi o masę kreatywną do zabawy typu "slime".

Jak informuje PEPCO Polska, powodem wycofania produktu jest wykrycie nieprawidłowości w składzie przedstawionego produktu, co jest niezgodne z Dyrektywą 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r.

SLIME - co to jest?

Slime to zabawka-hit, która podbija serca dzieci i młodzieży, ale często jest prawdziwą zmorą dla rodziców. Slime to ciągnące się, kolorowe gluty do zabawy kreatywnej. Masa plastyczna "slime" wśród dzieci robi prawdziwą furorę. "Gluty" mogą być w każdym kolorze, nawet tęczowe czy przeźroczyste, mogą mieć brokat, odbijać się jak piłka czy świecić w ciemności...