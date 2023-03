„Pan Tadeusz” pozostaje taki sam, ale my się zmieniamy – nowe wydanie z Ossolineum, przy wsparciu LSSE trafi do szkół

Projekt edukacyjny proponowany szkołom przez Ossolineum i Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną ma na celu upowszechnienie wiedzy o Epopei Narodowej wśród uczniów poprzez przekazanie im najnowszego wydania „Pana Tadeusza”, które właśnie ukazało się w serii Biblioteka Narodowa. Profesor Stanisław Bereś, który zainicjował proces utworzenia nowej wersji, podkreślił, że z tym przedsięwzięciem wiązało się pewne ryzyko – pomysł był taki, żeby to napisać współczesnym językiem tak, aby treść była zrozumiała dla licealistów.

– „Pan Tadeusz” to klasyczne dzieło w kanonie polskiej literatury, może więc zastanawiać dlaczego mówimy, że to wydanie jest nowością. „Pan Tadeusz” pozostaje taki sam, ale my się zmieniamy. Stąd pojawił się pomysł profesora Stanisława Beresia, żeby spojrzeć na ten świat na nowo, w innym świetle. Wersja ta powstała z myślą o młodych czytelnikach, którzy na treść tego dzieła spoglądają z innej perspektywy. W ramach naszego wspólnego projektu do wszystkich szkół w Polsce i poza jej granicami wyślemy po jednym egzemplarzu nowego wydania tej książki. Możliwe to jest dzięki wsparciu LSSE – mówił dr Łukasz Kamiński, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.