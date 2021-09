Miss Polonia Agnieszka Kotlarska została zamordowana koło swojego domu w małej uliczce w willowej części wrocławskich Maślic. Sprawca Jerzy L. był informatykiem do szaleństwa zakochanym w Agnieszce. Od dawna próbował się do niej zbliżyć, wyznawał miłość. W 1996 roku Agnieszka Kotlarska miała wyjechać do Nowego Jorku, gdzie na czekał na nią kontrakt reklamowy. Gdy 27 sierpnia modelka w towarzystwie męża i córki wyszła z domu, Jerzy L. podszedł d niej, chciał porozmawiać, ale w ręku miał nóż. Ranił ją śmiertelnie. W czasie śledztwa lekarze orzekli ograniczoną poczytalność Jerze L., stąd tylko 14-to letni wyrok więzienia. Czytaj dalej na kolejnym slajdzie --->

Gazeta Wrocławska