Oto lokale gastronomiczne z Wrocławia, które zamknęły się w 2021 roku [GALERIA] Kinga Mierzwiak

Restauracja Motyla Noga znajdowała się przy ul. Więziennej 6. Można tu było zjeść rybę z frytkami, rozmaite przekąski i wypić kraftowe piwo. Lokal przez kilka lat swojej działalności zebrał w Google średnią notę 4,6 gwiazdki na 5 możliwych przy przeszło 2,8 tys. opinii. Bez wątpienia będzie nam brakować tego miejsca.

Zobaczcie, które lokale gastronomiczne zamknęły się w 2021 roku we Wrocławiu. My wybraliśmy dziesięć za którymi będziemy tęsknić najbardziej. Niektóre pokonała pandemia, część zamknęła się z innych powodów. Sytuacja branży gastronomiczne w ostatnich latach była naprawdę trudna. Lockdowny, możliwość serwowania tylko na wynos, a potem limity - to wszystko spowodowało, że wiele lokali nie dało rady. Zobaczcie, które restauracje zamknęły się w 2021 roku. Dodajmy, że listę zamkniętych lokali gastronomicznych jako pierwszy podał autor bloga Wrocławskie Podróże Kulinarne. Tam też systematycznie znajdziecie szczegółowe raporty na temat sytuacji wrocławskiej gastronomii. My trzymamy kciuki, żeby ta w roku 2022 miała się jak najlepiej.