Oto 48 wrocławskich inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku 2022 przez ZDiUM [ZOBACZ] Konrad Bałajewicz

Zapytaliśmy się Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta o plany inwestycyjne, przewidziane do realizacji we Wrocławiu w 2022 r. Publikujemy ich obszerną listę. Nowe drogi, progi zwalniające, parkingi, oświetlenie ulic czy chodniki to tylko niektóre z zaplanowanych działań.