Oryginalne pomysły zgłoszone do WBO 2022. Mieszkańcom marzy się taki Wrocław

Przeważająca większość projektów zgłoszonych w tegorocznym Wrocławskim Budżecie Obywatelskim (WBO) dotyczy zieleni (119), nowych chodników i ścieżek rowerowych (72) oraz sportu (33). Przejrzeliśmy jednak pomysły mieszkańców i z całej listy wybraliśmy najbardziej oryginalne projekty. Niektóre z nich są bardzo ciekawe. Przypomnijmy, ze głosowanie w WBO 2022 rusza 23 września. Do tego czasu wszystkie zgłoszone projekty będą analizowane pod względem formalnym i merytorycznym przez odpowiednie jednostki miejskie. 1 czerwca zostaną opublikowane wyniki pierwszej oceny i tego samego dnia rozpoczną się konsultacje z liderami, które potrwają do 4 lipca. W 2022 roku na WBO zarezerwowano w budżecie miasta 30 mln zł. To o 5 mln zł więcej niż w tamtym roku. W tegorocznej edycji WBO do miasta trafiły aż 362 projekty, a ich łączny szacunkowy koszt to blisko 426 mln zł. Zobacz nietuzinkowe projekty WBO na kolejnych slajdach – po galerii poruszaj się za pomocą gestów, strzałek lub myszki