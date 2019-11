Oni odeszli w 2019 roku. Przeczytaj wspomnienia o znanych Polakach!

Akademia Grassroots już wkrótce w województwie dolnośląskim!

Rusza tegoroczna edycja „Akademii Grassroots” czyli cykl 17 konferencji skierowanych przede wszystkim do nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów i instruktorów pracujących na co dzień z dziećmi do 13. roku życia. Zajęcia i prelekcje odbędą się w każdym województwie, a wst...