Odra we Wrocławiu 100 lat temu. Życie kwitło nad rzeką. Zobaczcie, jak zmieniła się Odra i jej okolice ZDJĘCIA Adrianna Szurman

Odra sto lat temu to we Wrocławiu miejsce tętniące życiem. Dziś ze strachem patrzymy na to, co dzieje się z rzeką. Katastrofa ekologiczna sprawiła, że to miejsce już nigdy nie będzie takie samo. Lokalni aktywiści już myślą o jej ponownym zarybieniu, w internecie trwa zbiórka pieniędzy na kupno miliona ryb. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że o rzece przypominamy sobie głównie wtedy, kiedy dotyka nas katastrofa. Tak było po powodzi w 1997 roku, tak jest dzisiaj.