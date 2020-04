Od Bielan Wrocławskich w kierunku centrum pojedziemy nową ścieżką rowerową (ZOBACZCIE ZDJĘCIA)

Na większości odcinka są już ułożone krawężniki i podbudowa, na której lada moment rozpocznie się układanie nawierzchni.

To jedna z najważniejszych w historii miasta inwestycji rowerowych. Nowa trasa będzie miała około 3,5 kilometra długości. Wypełni istniejącą lukę w rowerowej infrastrukturze między parkiem Południowym a centrum handlowym w Bielanach przy rondzie na ulicy Francuskiej. Przy parku Klecińskim nad rzeką Ślęza powstanie także zupełnie nowa kładka pieszo-rowerowa. Pierwsze prace rozpoczęły się już na przełomie marca i kwietnia. Inwestycja warta prawie 11 mln zł ma powstawać przez około rok. Planuje się, że pierwsi rowerzyści przejadą tamtędy już wiosną 2021.

To fragment większej inwestycji na wrocławskiej mapie dróg rowerowych. Nowa droga połączy się z istniejącą już przy ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od ulicy Krzyckiej do Kutnowskiej a dalej z drogami w centrum miasta.