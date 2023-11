O tym kim jest pedofil, jak zdobywa zaufanie i jak chronić dziecko opowiadają psychologowie z Fundacji GRONO VIDEO

Wykorzystanie seksualne dzieci stanowi ciągle aktualny problem, który wpływa na życie dzieci na całym świecie i w Polsce. Czyn taki niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji, zarówno w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Na podstawie diagnozy przemocy wobec dzieci, która jest aktualna i została przedstawiona w 2023 roku, wiemy, że wykorzystanie seksualne dzieci jest to dużym zjawiskiem w Polsce. Głównie są to dziewczynki, jest to 26% w skali dzieci wykorzystanych przez całe życie, natomiast 14% dzieci zostało wykorzystanych w ten sposób w ostatnim roku, bez kontaktu fizycznego. Jeśli mówimy o wykorzystaniu seksualnym z kontaktem fizycznym, ciągu całego swojego życia 8% dzieci zostało w ten sposób wykorzystanych, natomiast 4% w ostatnim roku, kiedy było robione badanie zarówno w pierwszym i w drugim przypadku większą część dzieci wykorzystanych seksualnie stanowią dziewczyny z Poznania z chłopcami.

Zobacz na filmie jak psychologowie opisują to zjawisko i w kiedy powinniśmy zwrócić uwagę na inne zachowanie naszego dziecka.