- Nowych wirusów, podobnych do koronawirusa, jest ponad 400 - ostrzega wrocławski zakaźnik prof. Simon

Sprawdź, czy masz koronawirusa. Testy przy Stadionie Wrocław

Od najbliższego poniedziałku na parkingu przy Stadionie Wrocław działalność rozpocznie mobilny punkt pobierania próbek do badań na obecność SARS-CoV-2. Otwarty będzie w dni powszednie od 8.00 do 14.00. To punkt typu „drive-thru”, do którego wjazd możliwy będzie wyłącznie bramą „B...