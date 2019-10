Nowy budynek przy Legnickiej. Co w nim będzie? [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Łącznie powstanie tu 239 mieszkań o powierzchni od 39 do 99 mkw. Metraż lokali usługowych ma wynosić od 52 do 197 mkw. Do dyspozycji mieszkańców będzie dwupoziomowy parking podziemny z 222 miejscami postojowymi, naziemne miejsca postojowe., komórki lokatorskie i rowerownie. W części mieszkań na balkonach zostaną zainstalowane szafy, pozwalające na lepsze wykorzystanie ich powierzchni. Ceny zaczynają się od 9 do 11,5 tys. złotych za metr kwadratowy. Mieszkania mają być gotowe pod koniec 2020 roku.