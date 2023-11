Nocne zwiedzanie Zamku Książ to turystyczny hit. Po halloween czas na pokazy specjalne. Przed nami duchy i Andrzejki. TERMINY I CENY

Przez cztery dni wieczory w Zamku Książ zdecydowało się spędzić 2600 osób!

Wszyscy chcą zdjęcie z Garbatym Jankiem w Zamku Książ. Jest gwoździem programu Nocnego Zwiedzania - Halloween

To duch służącego, który zaginął w tajemniczych okolicznościach. Legenda mówi, że nie należał do najbardziej robotnych, był obibokiem i miał dwie lewe ręce, co ostatecznie go zgubiło. Powrócił po latach, by straszyć w zamku, ale i to mu nie za bardzo wychodzi...

Podczas zwiedzania, dzieci dostały wiadereczka w kształcie dyni, do których zbierały cukierki i brały udział w przeróżnych konkursach. Po zamku gości oprowadzały duchy, a ich opowieści przeplatane były z wyświetlanymi na ścianach duchami. Na koniec wszyscy zrobili sobie zdjęcie z Garbatym Jankiem, który okazał się nie tak straszny, jak o nim mówiono.