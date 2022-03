Noclegownia w Hali Orbita we Wrocławiu natychmiast się wypełniła! Jak funkcjonują tam uchodźcy? [ZOBACZ]

Chciałaby w końcu ściągnąć buty, pierwszy raz od kilku dni...

- Są tu osoby, które to przeżyły. Byli bombardowani, kryli się po piwnicach. Miasto zostało zrównane z ziemią. Musieli uciekać w tym co byli. Na przykład babcia, która zostawiła wszystko, zabierała tylko wnuczki, przyjechała tutaj i pyta tylko o kapcie, bo chciałaby ściągnąć buty, pierwszy raz od kilku dni. Nic innego nie ma, tylko to co na sobie. - opowiada Maciej Gudra, kierownik Noclegowni św. Brata Alberta we Wrocławiu.

Takich historii jest tutaj bardzo wiele. Gudra przyznaje, że trudno się na to patrzy i słucha tragicznych opowieści. Podkreśla jednak, że działa to jak duża rodzina i każdy stara się o to by być pogodnym i pomocnym.