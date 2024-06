Z Dolnego Śląska do Cinque Terre we Włoszech. City break w jednym z najpiękniejszych miejsc w Europie. Loty, plan wycieczki, co zwiedzić

Cinque Terre to malownicze wioski rybackie ulokowane na wzgórzach parku narodowego oblewanych przez wody Morza Liguryjskiego. Spektakularne widoki, błękit morza, wąskie uliczki oraz fantastyczne szlaki trekkingowe! Mamy dla Was świetną wiadomość - łatwo tam dotrzemy z Dolnego Śląska. Podpowiadamy jak! Kompleksowy plan trzydniowej wycieczki poniżej, a w galerii zdjęcia.

Cinque Terre - gdzie się znajduje?

Cinque Terre (dosł. pięć ziem) to 5 malowniczych miejscowości spektakularnie ulokowanych na klifach i wzgórzach. Należą do nich: Riomaggiore Manarola Corniglia Vernazza Monterosso al Mare Cinque Terre leży w mniej znanym regionie Liguria, graniczącym z Toskanią (północne Włochy). Region ulokowany jest nad Morzem Liguryjskim. Jego stolicą jest Genua. Cinque Terre jest parkiem narodowym, wpisanym na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Przez niezwykłe położenie pięciu miejscowości przez wieki były one odcięte od reszty świata. Do dziś zachowały swój wiejski charakter, spora część mieszkańców utrzymuje się nadal z rybołówstwa i uprawy. Miasteczka otworzyły się na świat pod koniec XIX wieku, gdy rozpoczęto budowę linii kolejowej łączącej ze sobą poszczególne miejscowości. Położenie Cinque Terre na mapie Włoch.

Jak najwygodniej dotrzeć do Cinque Terre z Dolnego Śląska?

Najszybciej i najtaniej do Cinque Terre z Dolnego Śląska dotrzemy samolotem linii Ryanair lecącym do Pizy. Z Pizy pociągiem dojedziemy do La Spezii (ok. godzina drogi). To portowe miasto położone blisko Cinque Terre, będące świetną bazą wypadową do zwiedzania regionu. Samoloty odlatują z Wrocławia do Pizy cztery razy w tygodniu: we wtorki, czwartki, soboty i niedziele. Powrót w te same dni tygodnia, co umożliwia turystom zaplanowanie krótkiej, choć intensywnej podróży!

Jak dotrzeć z Pizy do Cinque Terre i gdzie nocować?

Z portu lotniczego w Pizie musimy dostać się na stację kolejową. Będzie to niezwykle łatwe dzięki specjalnym bezobsługowym wagonom wożących turystów z lotniska na dworzec i z powrotem (PISAMOVER). Tym sposobem dotrzemy na dworzec w zaledwie kilka minut. Z dworca w Pizie polecamy dojazd pociągiem do La Spezii, gdzie warto ulokować swoją bazę noclegową. Pociąg jedzie nieco ponad godzinę i kosztuje 8,40 euro. Bilety można nabyć w automatach na stacji kolejowej. Uwaga, bilet należy skasować przed wejściem do pociągu. Kasowniki znajdują się tylko na dworcu.

Co zobaczyć będąc w Cinque Terre - plan wycieczki

W zwiedzaniu Cinque Terre nie chodzi o zabytki, ale głównie o cudne widoki i niesamowity klimat włoskich miasteczek. To cel wycieczek miłośników przyrody, morza i zwiedzania w stylu slow. Nie potrzeba tu pośpiechu, nie znajdziemy gigantycznych kolejek do atrakcji. Teren sam w sobie jest atrakcją, a to, co chcemy tu robić, zależy od nas samych! My proponujemy Wam następujący plan trzydniowego wypadu (od wtorku do czwartku):

Dzień 1: 14:45: Przylot do Pizy. Krótki spacer po mieście. Przejazd pociągiem do La Spezii. Wieczorny spacer po mieście.

14:45: Przylot do Pizy. Krótki spacer po mieście. Przejazd pociągiem do La Spezii. Wieczorny spacer po mieście. Dzień 2: Wczesna pobudka i rozpoczęcie zwiedzania Cinque Terre. Przyjazd do Riomaggiore, spacer po miasteczku. Przyjazd do Manaroli, spacer do najpiękniejszego punktu widokowego. Przyjazd do Cornigli. Z Cornigli przejście nietrudnym szlakiem trekkingowym gwarantującym piękne widoki do Vernazzy (ok. 1,5 godziny). Krótki przystanek i dalsza jazda do ostatniego miasta - Monterosso al Mare. Relaks na plaży (jedynej piaszczystej w rejonie), powrót do La Spezii.

Wczesna pobudka i rozpoczęcie zwiedzania Cinque Terre. Przyjazd do Riomaggiore, spacer po miasteczku. Przyjazd do Manaroli, spacer do najpiękniejszego punktu widokowego. Przyjazd do Cornigli. Z Cornigli przejście nietrudnym szlakiem trekkingowym gwarantującym piękne widoki do Vernazzy (ok. 1,5 godziny). Krótki przystanek i dalsza jazda do ostatniego miasta - Monterosso al Mare. Relaks na plaży (jedynej piaszczystej w rejonie), powrót do La Spezii. Dzień 3: Powrót do Pizy. Przylot do Wrocławia o 14:50. Pociągi poruszają się pomiędzy miasteczkami od wczesnego ranka do późnego wieczora. Odjazdy co kilkanaście minut. W każdym z miast znajdziecie mnóstwo restauracji, barów, pizzerii, trattorii czy lodziarni, a także sklepy z pamiątkami, zabytkowe kościoły i punkty widokowe. Cinque Terre jest mocno nastawione na turystów, więc nastawcie się na tłumy, szczególnie w sezonie.

Plan można zmodyfikować w zależności od naszych preferencji. Jeśli zależy nam na chociaż krótkim plażowaniu warto odwrócić kolejność zwiedzania i zacząć od Monterosso al Mare. Poranna kąpiel w morzu doda Wam energii na cały dzień. Zachód słońca możecie obejrzeć z punktu widokowego w Manaroli. Miasto nocą jest przepięknie oświetlone. Manarola Klaudia Korfanty

Podróżowanie po Cinque Terre - praktyczne wskazówki

Odradzamy nocleg w samym Cinque Terre. Baza noclegowa nie jest bogata, ale za to Wy musicie być, decydując się na hotel w którymś z miast... Ceny są po prostu bardzo wysokie. Zdecydowanie lepszą bazą będzie La Spezia, tam też odpoczniecie od tłumów spotkanych w Cinque Terre.

Podróżując po parku narodowym warto kupić Cinque Terre Treno MS Card. Kartę można nabyć na dworcu lub przez internet. W cenie karty mamy nieograniczone przejazdy pociągami oraz wejście na szlaki piesze (ponieważ niektóre z nich są płatne). Cena karty różni się w zależności od sezonu. W czerwcu karta kosztuje 27 euro na jeden dzień.

Decydując się na przejście którymś ze szlaków pieszych należy wcześniej sprawdzić jego dostępność na stronie parku. Niektóre ze szlaków są nieczynne lub tymczasowo zamykane w zależności od pogody.

City break we włoskim Cinque Terre. Ile to będzie kosztować?

Loty z Wrocławia do Pizy i z powrotem w czerwcu możemy kupić już za około 250 złotych. Ceny noclegów w La Spezii różnią się w zależności od standardu miejsca noclegowego i lokalizacji. Uśredniając możemy przyjąć ok. 50-60 euro na osobę za noc. Wydatki na miejscu będą się różniły od naszego stylu podróżowania. Dodając do tego koszty transportu lokalnego (pociągi, autobusy), trzydniowa podróż wyniesie nas około 1300 złotych za jedną osobę - jeśli nastawiamy się na umiarkowane wydatki na miejscu (jedzenie, picie, pamiątki). Do tego oczywiście należy dodać koszty przejazdu na wrocławskie lotnisko.

Spektakularne widoki, lazurowe morze, zielone wzgórza i zapach owoców morza unoszący się w powietrzu. Zobacz zdjęcia z podróży w maju do Cinque Terre:

