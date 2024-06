Kobieta poślizgnęła się na skałach i spadła do sztolni nieczynnej kopalni pirytu w Szklarskiej Porębie. Doznała licznych obrażeń

Zgłoszenie przyszło około godz. 13.30. Do działań zostały zadysponowane zespoły z Jeleniej Góry oraz Szklarskiej Poręby, wraz z ratownikami medycznymi. Po dotarciu do osoby poszkodowanej i jej przebadaniu, stwierdzono liczne obrażenia ciała — relacjonują ratownicy karkonoskiej grupy GOPR.

Turystka wczoraj (1 czerwca) eksplorowała na własną rękę wraz z mężem nieczynną kopalnię pirytu w Szklarskiej Porębie Dolnej. Poślizgnęła się na krawędzi dawnych wyrobisk i upadła z wysokości kilku metrów i wpadła do sztolni. Nie była w stanie samodzielnie się wydostać. Mężczyzna wezwał pomoc.

Miejsce, w którym doszło do wypadku, pełne jest wyrobisk po dawnej kopalni pirytu. Nie ma tu żadnych tras wycieczkowych. Ludzie na własną rękę zwiedzają wyrobiska.

Apelujemy o rozwagę oraz zachowanie ostrożności. Obecnie po bardzo mocnych opadach deszczu jest bardzo ślisko, odradzamy wchodzenie na formacje skalne i zbliżanie się do krawędzi urwisk czy różnego typu deniwelacji terenu, które mogą skutkować tego typu urazami - mówią goprowcy

Po kopalni pozostały sztolnie, które pełne są reliktów dawnego górnictwa. Można wejść pod ziemię i przejść w głąb dawnych korytarzy. W jednym z wyrobisk znajduje się ciekawy skalny most pozostawiony tu przez górników. To niewybrany fragment skały. Miał on zabezpieczyć wyrobisko przed zawaleniem.

Żeby móc zobaczyć całość kopalni, koniecznie trzeba mieć ze sobą porządną latarkę. Warto pamiętać, że przez wyrobiska nie przebiega żaden szlak. Miejsce nie jest w żaden sposób zabezpieczone. Jeśli więc zdecydujecie się na eksplorację podziemnych korytarzy, pamiętajcie o zachowaniu szczególnej ostrożności.

Tu znajdują się sztolnie pirytu