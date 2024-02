Niesamowite odkrycie w Świebodzicach. Podczas spaceru znalazł mającą niemal 4 tys. lat siekierkę z epoki brązu! Zdjęcia!

Stop brązu z miedzianą patyną wskazywał na to, że nie jest to fragment współczesnej maszyny. - Zauważył wystające z ziemi ostrze, które zwróciło jego uwagę, ponieważ w słońcu mieniło się na zielono. Okazało się, że znalazł siekierkę wykonaną z brązu o wymiarach: dł. 18 cm, szer. ostrza 4,3 cm, obuch 3 cm - relacjonują urzędnicy świebodzickiego Ratusza.

Tego spaceru pan Bogusław, pasjonat historii ze Świebodzic (powiat świdnicki) nie zapomni. Podczas przechadzki po polnych drogach natrafił na niewielki metalowy przedmiot, który zainteresował go swoim kształtem i kolorem. Gdyby nie wrodzona ciekawość i historyczne zacięcie uznałby zapewne odkrycie za kawałek złomu. Tymczasem to najstarszy artefakt znaleziony w regionie! Narzędzie z epoki brązu może liczyć nawet niemal 4 tys. lat!

Znalazł cenny artefakt. Tego spaceru pan Bogusław nie zapomni nigdy!

13 lutego 2024 mieszkaniec Świebodzic spacerował po polnych drogach i na poboczu, na styku z polem zobaczył wystający z ziemi metalowy przedmiot. Jego kształt, ale przede wszystkim kolor zainteresował wielbiciela historii. Przedmiot po bliższym przyjrzeniu mu się wydawał się intrygujący. Stop brązu z miedzianą patyną wskazywał na to, że nie jest to fragment współczesnej maszyny. - Zauważył wystające z ziemi ostrze, które zwróciło jego uwagę, ponieważ w słońcu mieniło się na zielono. Okazało się, że znalazł siekierkę wykonaną z brązu o wymiarach: dł. 18 cm, szer. ostrza 4,3 cm, obuch 3 cm - relacjonują urzędnicy świebodzickiego Ratusza. Mieszkaniec po wykonaniu szybkiego przeglądu w dostępnych źródłach utwierdził się w przekonaniu, że ma do czynienia sennym kulturowo znaleziskiem. Przedmiot wyglądał na metalowe ostrze osadzane na potrzeby użytkowania. W tym przypadku to siekiera i to w całkiem dobrym stanie, nawet osoby bez przygotowania archeologicznego mogły przyjąć takie założenie. Wstępnie określono też okres w jakim mogła ona zostać wykonana, jako przedział od 1800 roku p.n.e. po 1200 rok p.n.e., czyli w tzw. epoce brązu.

Takie narzędzia w okresie niewielkiej ich dostępności i ogromnych kosztów pozyskania ówczesnych stopów metali, były bardzo cenne. Mieszkaniec po wykonaniu szybkiego przeglądu w dostępnych źródłach utwierdził się w przekonaniu, że ma do czynienia sennym kulturowo znaleziskiem.

Najciekawsze odkrycia archeologiczne Wałbrzycha ostatnich lat

Znalazca siekierki z epoki brązu zaprezentował ją w Ratuszu

Gdyby nie pan Bogusław i jego historyczna pasja, to wykonany w epoce brązu narzędzie leżałoby na świebodzickich polach kolejne lata. Trudno wyobrazić sobie jak długo siekierka czekała na swojego odkrywcę. Cenny i bardzo użyteczny w swoich czasach przedmiot służył pozyskiwaniu drewnianego budulca, opału i karczowania lasu niezbędnego do zdobycia terenu pod uprawę roli. Przedmiot mógł zostać zgubiony, raczej nie porzucony, a potem setki lat przeleżał w ziemi aż trafił na kogoś, kto go znalazł i dostrzegł jego wagę. Jak przysłowiowe jabłko Newtona, które spadając na kucharkę byłoby przetworzone w szarlotkę, a spadając na fizyka, przyczyniło się do ważnego odkrycia.

- Tego typu odkrycie w naszym mieście okazało się sensacyjnym zabytkiem archeologicznym. Po wizycie u Burmistrza Miasta, świebodzicki odkrywca udał się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, aby przekazać zabytek archeologiczny - wyjaśniają świebodziccy urzędnicy. Dobrze zachowana siekierka z epoki brązu trafiła do Wałbrzycha. Znalezisko to jest uważane za najstarsze na terenie Świebodzic. To prawdziwy rarytas.

Miejmy nadzieję, że po jej dokładnym zbadaniu i opisaniu, najnowsze odkrycie wzbogaci zbiory lokalnej placówki przechowującej o udostępniającej najstarsze ślady osadnictwa na naszym terenie. Takie zbiory znajdziemy na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Ostatnie lata to prawdziwy wysyp ciekawych odkryć archeologicznych na Dolnym Śląsku

Licząca niemal 4 tys. lat siekierka to nie jedyne znalezisko archeologiczne na terenie Wałbrzycha i okolic, które rozpalało wyobraźnię mieszkańców regionu. Można tu mówić o prawdziwym wysypie takich artefaktów.

Oczywiście najnowsze odkrycia nie są w stanie przebić skarbu średzkiego, którego waga historyczna podąża z materialnym znaczeniem odkrycia.

Na terenie Starej Kopalni od roku udostępniony mamy średniowieczny skarb tzw. praskich groszy. Dwa garńce srebra odkryto w lutym 2016 roku w okolicy Białego Kamienia - dzielnicy Wałbrzycha. Po opracowaniu skarb można oglądać na jednej z wystaw stałych.

Pod koniec maja 2016 roku do Starej Kopalni trafiła reklamówka z 7 całymi naczyniami glinianymi i częścią małego naczynia. Po stwierdzeniu przez archeologa, że są to zabytki archeologiczne zgłoszono znalezisko do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Wałbrzychu, występując jednocześnie o przekazanie naczyń w depozyt do zbiorów archeologicznych. Waza, misa, czerpaki (garnuszki) i miniaturowe naczynia zostały wykonane około 2700 lat temu przez garncarki jednego z plemion kultury łużyckiej, która obejmowała tereny dorzecza Wisły, Odry, północne Morawy, północne Czechy, Saksonię, Łużyce i Brandenburgię.

Zabytki są przechowywane w Starej Kopalni również były eksponowane - przypominamy ich zdjęcia. Po stwierdzeniu przez archeologa, że są to zabytki archeologiczne zgłoszono znalezisko do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Wałbrzychu, występując jednocześnie o przekazanie naczyń w depozyt do zbiorów archeologicznych.

W Starej Kopalni zaprezentowany ma być też zasób tzw. skarbu z ul. Kuracyjnej. W listopadzie 2022 roku podczas prac remontowych w budynku przy Kuracyjnej 1 w Wałbrzychu odkryto zamurowane od czasów końca II wojny światowej pomieszczenie z ukrytymi przedmiotami osobistymi niemieckich rodzin, które prawdopodobnie uciekały z Wałbrzycha przed przybyciem Armii Czerwonej. Znalezisko ilustruje, było ważne i cenne dla rodzin mieszkających w latach 40. XX w. w Wałbrzychu.

Siekierka z epoki brązu znaleziona w Świebodzicach - lokalna sensacja historyczna - zdjęcia

