Niepełnosprawny mężczyzna potrącony na Rogowskiej zmarł w szpitalu

- Kierowca, który potrącił pieszego, był trzeźwy. Rannego mężczyznę przewieziono do szpitala - mówi Krzysztof Marcjan z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Lekarze walczyli o życie mężczyzny ponad trzy godziny. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł.

- Na razie wiemy, że do wypadku doszło na wewnętrznej drodze osiedlowej. Mężczyznę potrącił kierowca samochodu ciężarowego, był to podnośnik. Ranny mężczyzna nie miał ze sobą dokumentów. Nie wiemy, ile miał lat - dodaje Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Na miejscu wypadku pracują teraz policjanci. Ciało mężczyzny zostanie poddane sekcji zwłok.