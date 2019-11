Co można kupić w sklepie Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu? [ZDJĘCIA, CENY]

Stan: używane Dostępność: 8 sztuk Cena: od 32,52 do 203,25 zł Sprzedaż odbywa się w punkcie Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Zwycięskiej 39 we Wrocławiu. Sklep jest czynny we wtorki, środy i czwartki w godz. 9-15. Do podanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%. Płacić można gotówką, kartą lub telefonem. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 71-710-72-08, 71-710-72-65 lub 71-710-72-66.

Agencja Mienia Wojskowego