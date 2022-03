„Niektóre dzieci w edukacji zdalnej rozkwitały”. Jak nauka online wpłynęła na popularność domowego nauczania? Rozmowa z Karoliną Cieślik

Nauka zdalna dla większości uczniów i nauczycieli nie była przyjemnym doświadczeniem. Przyniosła jednak trochę plusów jak choćby wzrost zainteresowania nowymi technologiami na lekcjach. Poza tym w dobie pandemii coraz więcej uczniów zdecydowało się przejść na edukację domową. O kolosalnych różnicach między nauczaniem zdalnym a domowym i tym, co czas pandemii zmienił w edukacji, rozmawiamy z Karoliną Cieślik ze Szkoły w Chmurze.

Mam wrażenie, że w Polsce o edukacji zdalnej mówi się raczej w negatywnym kontekście. W jakimś sensie jest to zrozumiałe, bo jej jakość pozostawiała wiele do życzenia. Nauczanie zdalne miało jednak swoje plusy. Jakie?

Edukacja zdalna pokazała nam, że można uczyć inaczej, na przykład wykorzystując technologie podczas zajęć. Oczywiście nie wszyscy robili to dobrze, wiemy, jak było. Natomiast trzeba powiedzieć, że edukacja zdalna otworzyła szkołę na nowe sposoby nauczania. Wcześniej to też się działo, ale bardzo powoli.

Poza tym ważnym plusem nauczania zdalnego było to, że dzieci, które mierzyły się z przebodźcowaniem w szkole albo były nieśmiałe, w edukacji zdalnej rozkwitały. O tym się rzadko mówi, bo wiele osób się nudziło i nie podobała im się taka forma zajęć. Ale trzeba powiedzieć, że była też zauważalna grupa dzieci, którym edukacja zdalna się podobała. One miały szansę uczyć się efektywniej, bo jak nauczycielka zadała jakieś przykłady, to mogły je wykonać w swoim pokoju, gdzie czuły się bezpiecznie.

Wraz z tym, jak pojawiła się edukacja zdalna, zaczęło wzrastać też zainteresowanie nauczaniem domowym. Szczególny przeskok miał miejsce między rokiem szkolnym 2019/2020 a 2020/2021*. Jak Pani myśli, dlaczego edukacja domowa stała się takim fenomenem właśnie w czasie pandemii?

Podobieństw między edukacją zdalną a nauczaniem domowym jest stosunkowo niewiele. Natomiast fakt, że edukacja zdalna wpłynęła na wzrost zainteresowania edukacją domową, jest niewątpliwy. Pokazują nam to liczby. W czasie pandemii wielu rodziców zobaczyło, jak wygląda szkoła. Zauważyli, że ich dzieci muszą przyswoić bardzo dużo materiału, oraz że nierzadko lekcje są stresujące i odbywają się w nieprzyjemnej atmosferze. Wcześniej rodzice odstawiali dziecko do szkoły i trochę nie wiedzieli, co się za murami budynku. A tu nagle szkoła przyszła do ich domu i pokazała się w całej okazałości. Wielu rodziców stwierdziło, że nie takiej formy nauki ich dzieci potrzebują.

Poza tym edukacja zdalna pokazała rodzicom, że pewne rzeczy można zrobić samemu. Dzieci zostały w domu i jakoś ten rok przeżyły. Rodzice, którzy wcześniej mieli myślenie: „Ja nie jestem nauczycielem, to się na pewno nie uda”, dość szybko się go wyzbyli. Część rodziców pomyślała sobie: „Ja mogę zrobić to lepiej. Moje dziecko będzie miało bardziej dostosowane do siebie środowisko edukacyjne i wychowawcze”. I w ten sposób wielu rodziców podjęło decyzję o tym, by przenieść dziecko na nauczanie domowe. Wspomniała Pani o tym, że edukacja zdalna ma niewiele wspólnego z edukacją domową. Tymczasem wiele osób myli te dwa sposoby uczenia się. W obu przypadkach pojawiają się głosy, że przecież dzieci nie powinny siedzieć zamknięte w domach. Jakie są różnice między edukacją zdalną a domową?

Edukacja zdalna to tak naprawdę przeniesienie tradycyjnej szkoły, takiej, którą my znamy, do domu. Mamy więc zwykłe lekcje, kartkówki czy sprawdziany. To nauczyciel koordynuje proces edukacyjny ucznia.