Nie żyje ksiądz Jerzy Rasiak, wrocławski kronikarz papieża Jana Pawła II

Zaczęło się od objazdowego kina

Robienie zdjęć to była wielka pasja ks. Rasiaka. I to od dziecka, kiedy do jego rodzinnej miejscowości przyjechało kino. Jak zaczarowany oglądał sceny wojenne, wybuchy wyświetlane na białym prześcieradle. Z tego wielkiego przeżycia pozostała mu pamiątka - kawałek taśmy filmowej, która zerwała się podczas seansu, a którą odkupił od kolegi z podwórka za ciężkie pieniądze.

Miłość do filmu, do robienia zdjęć, została mu na całe życie.