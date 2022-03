Nie żyje Jerzy Łaba, wrocławski perkusista i instruktor muzyczny. Muzyk był związany z Ośrodkiem Działań Twórczych Światowid

„Rozmowę zwykle zaczynał od żartu i trudno było go zaskoczyć - tzn. opowiedzieć mu anegdotę, której by już nie znał. Potrafił bez mrugnięcia okiem twierdzić, że jest muzykantem po Technikum Mięsnym - nieustannie kpił, dystansował się do własnej profesji i tzw. bycia artystą. Z drugiej strony w dziedzinie jazzu miał imponującą wiedzę, a o swoich muzycznych fascynacjach (jak Dennis Chambers, Trilok Gurtu, Yellowjackets) potrafił zajmująco opowiadać.” - czytamy we wspomnieniu zamieszczonym na stronie internetowej ODT Światowid.

W 2014 Jerzy Łaba wspólnie z pianistą Andrzejem Rayskim założyli grupę Widzimisie. Odważne i pomysłowe, często nieregularne podziały rytmiczne w połączeniu z energetyzującymi koncepcjami melodycznymi były wizytówką zespołu, z którym w różnych okresach współpracowali znakomici wrocławscy instrumentaliści: Grzegorz Posłuszny, Marcin Stankowski, Marzena Cybulka, Tomasz Grabowy, Tomasz Kaczmarek. Jeszcze nie tak dawno koncertował także z bluesową grupą Gustaw Elektryczna Manufaktura.