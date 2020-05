NBP wprowadził nowe monety. Jedna jest... kwadratowa. Zobacz zdjęcia

Na awersie złotej monety umieszczono fragment obrazu Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, natomiast na rewersie monety został przedstawiony Święty Jan Paweł II modlący się przy chrzcielnicy w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.

Na awersie srebrnej monety (z wysokim reliefem) widnieje fasada Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach oraz zegar słoneczny znajdujący się na ścianie wadowickiego kościoła z napisem „CZAS UCIEKA WIECZNOŚĆ CZEKA”. Na rewersie monety został przedstawiony Święty Jan Paweł II z pastorałem.

Na awersie srebrnej monety umieszczono fragment obrazu Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, natomiast na rewersie monety został przedstawiony Święty Jan Paweł II oraz wizerunek chrzcielnicy znajdującej się w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.

Złota moneta o nominale 500 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 966 sztuk, jej cena wynosi 18 500 zł brutto. Moneta srebrna (z wysokim reliefem) o nominale 10 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 12 000 sztuk, natomiast moneta srebrna z drukiem UV w nakładzie do 16 000 sztuk. Ceny monet srebrnych będą wynosić odpowiednio 200 zł i 140 zł brutto.