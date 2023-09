Napadł z bronią na bank przy ulicy Kamiennej we Wrocławiu i uciekł. Trwa policyjna obława ZDJĘCIA Jarosław Jakubczak

Napad z bronią na bank we Wrocławiu. Sprawca przyłożył pracownicy banku broń do głowy! Do dramatycznych wydarzeń doszło dzisiaj, 22 września 2023 roku w banku we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 115. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia.