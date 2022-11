Najtragiczniejsze wypadki minionych miesięcy z Wrocławia i Dolnego Śląska. Ku przestrodze

20 listopad to Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Ku przestrodze, przypominamy 10 tragicznych, śmiertelnych wypadków z minionych miesięcy, które wydarzyły się we Wrocławiu i okolicach. >>>Do kolejnych zdjęć można przejść również za pomocą strzałek, lub gestów.

Jarosław Jakubczak / Polska Press