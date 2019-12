Najnowszy kryminał Mieczysława Gorzki - ILUZJA już w księgarniach! Konkurs

Nie mam pojęcia, jak Gorzka wymyślił tę misterną intrygę, ale to właściwie nie jest ważne. Ważne, że dałam się zwieść Iluzji. Olga Gitkiewicz, pisarka

Mieczysław Gorzka wraca w świetnym stylu, wystawiając na próbę czytelników i wodząc ich za nos aż do ostatnich stron.

Kiedy w jednej z wrocławskich kamienic zostają odnalezione zmumifikowane zwłoki kobiety, Zakrzewski jeszcze nie przeczuwa, że będzie to początek śledztwa jego życia. Tymczasem jedno za drugim pojawiają się brutalne zabójstwa, mnożą się fałszywe tropy, trudno powiązać ze sobą ofiary i brak jest wyraźnego motywu zbrodni.

MIECZYSŁAW GORZKA urodził się w Środzie Śląskiej, ale od trzydziestu lat mieszka we Wrocławiu. Z wykształcenia ekonomista, prowadzi własną firmę zajmującą się podatkami i księgowością. Z zamiłowania piwowar i astronom amator, interesuje się fizyką kwantową i kosmologią, jak również średniowieczną historią Wrocławia i Śląska. Jego największą pasją od zawsze było i jest pisanie. Realizuje się w różnych gatunkach, pisząc opowiadania fantastyczno-naukowe, powieści fantasy, sensacyjne i kryminalne oraz horrory.

Iluzja jest drugą po Martwym sadzie częścią cyklu powieściowego CIENIE PRZESZŁOŚCI. Wkrótce ukaże się część trzecia pt. Totentanz.

Wywiad z Mirosławem Gorzką, autorem "Martwego Sadu" i Iluzji":https://gazetawroclawska.pl/widzialem-jak-diabel-chodzi-tam-na-palcach-jakie-tajemnice-kryje-przykoscielny-sad/ar/c13-14235891