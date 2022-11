Najdroższe mieszkania we Wrocławiu, które są na sprzedaż. TOP 10 nieruchomości! Nadia Szagdaj

Opis sprzedawcy: Mieszkanie składa się z: Mieszkanie składa się z: - strefa dzienna 123 m2 (kuchnia, jadalnia, salon gabinet) - sypialnia 18 m2 (z łazienką) - sypialnia 20 m2 (z łazienką 19m2, garderobą i sauną) - przedpokój - prywatny przedsionek z wejściem do windy (dostęp tylko z kluczem) - wc - spiżarnia 5,9 m2 - pralnia 5,5 m2 - balkon - 3 tarasy - pomieszczenie techniczne - komórka lokatorska 8 m2 Metraż: 249,83 m² Ilość pokoi: 3 Cena: 5 400 000 zł LINK DO OFERTY SDP Nieruchomości Zobacz galerię (11 zdjęć)

Najdroższe mieszkania we Wrocławiu, które są na sprzedaż. Mieszkania we Wrocławiu potrafią kosztować tyle, co luksusowe wille. Niektóre z nich są zresztą większe niż niejeden dom. Zobacz jakich dzielnicach ceny mieszkań sięgają zenitu i ile kosztują luksusowe apartamenty we Wrocławiu. Przy tworzeniu rankingu opieraliśmy się o serwisy otodom.pl, OLX oraz gratka.pl.