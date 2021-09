Na Dolnym Śląsku w gminie Miękinia powstanie nowy zakład produkcyjny. Hiszpańska firma Persán zainwestowała 80 milionów euro

Persán Polska S.A. jest częścią funkcjonującej od 80 lat hiszpańskiej grupy Persán – jednego z wiodących producentów chemii gospodarczej oraz kosmetyków w Europie Centralnej. Swoją działalność w Polsce Persán rozpoczął w 2015 r.

Polska fabryka jest jedną z największych jednostek produkcyjnych grupy w tej części Europy. Produkcja opiewa na ponad 100 tys. ton rocznie, a towar dostarczany jest do ponad 30 krajów na świecie.

Zakład zostanie przygotowany na 1000 stanowisk pracy, a rozbudowane zaplecze badawczo-rozwojowe, którego powierzchnia zwiększona zostanie niemal pięciokrotnie, zapewni optymalne warunki do tworzenia nowatorskich rozwiązań, które będą nie tylko wygodne dla konsumentów, ale też przyjazne środowisku.

Jednym z filarów działalności Persán jest troska o ekologię – dlatego foliowe torebki w tabletkach do zmywarek zostały zastąpione folią samorozpuszczalną, co w polskim sektorze marek własnych było pionierskim osiągnięciem. Od ubiegłego roku firma rozpoczęła też wdrażanie zmian w opakowaniach, stosując domieszki recyklatów od 25% do 100% w całej masie. Istotna jest również koncentracja produktów piorących, pozwalająca zmniejszać dozowanie bez utraty ich jakości. Przekłada się to na znaczną redukcję ilości plastiku wprowadzanego do środowiska – od kilkudziesięciu do kilkuset ton rocznie.