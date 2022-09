Na Dolnym Śląsku brakuje fachowców. Wykwalifikowanych bezrobotnych ze świecą szukać Monika Fajge

W ewidencji powiatowych urzędów pracy w województwie dolnośląskim jest ponad 7,5 tys. ofert pracy.

Województwo dolnośląskie od lat odnotowuje jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Polsce. W samym Wrocławiu to zaledwie 1,6 proc. Ofert pracy jest sporo, za to chętnych niewielu. Fachowców potrzebują m.in. firmy z branży budowlanej, IT czy logistyki.