Muzeum Selfie otwiera się we Wrocławiu. Jakie atrakcje tam znajdziemy? [ZDJĘCIA]

Eksponaty? Kolekcje? Zwiedzanie? Nic z tych rzeczy. Muzeum Selfie to ponad dwadzieścia stanowisk do robienia zdjęć na tysiącu metrach kwadratowych. Jest basen z kulami i rekinem, doberman i lew, wanna i angielska budka telefoniczna w różowej scenerii, jest salon piękności i prażona kukurydza – sztuczna, naturalnie.

"To przede wszystkim miejsce zabawy, złapania dystansu do siebie. Wesoła alternatywa kina, restauracji, pokoju ucieczki i innych tego typu atrakcji" - zaprasza Hanna Kiec-Gawroniak, która otwiera Muzeum Selfie w parze z Aleksandrą Góreczną.

W Muzeum Selfie na gości czekają nie tylko kolorowe stanowiska. Są dwie sale do organizacji wydarzeń i imprez okolicznościowych dla maluchów i dla starszych. Oprócz tego, studio fotograficzne do wynajęcia i sala warsztatowa, gdzie organizatorki planują spotkania plastyczne i kulinarne, takie jak malowanie obrazów czy dekorowanie słodkich babeczek (Hanna ma we Wrocławiu cukiernię).