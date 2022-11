Strefy kibica we Wrocławiu. Gdzie obejrzeć mundial w Katarze 2022? LISTA W GALERII! Nazwy lokali i adresy

Nie ulega wątpliwości, że tegoroczne Mistrzostwa Świata są zorganizowane z wielką pompą. Specjalnie na tę okazję w Katarze powstało osiem nowoczesnych i wręcz futurystycznie wyglądających stadionów. Ich pojemność to, co najmniej 40 tys. osób, a największy z nich - Lusail Stadium w Lusail może pomieścić, aż 86 tys. kibiców.

Mundial w Katarze 2022 to taki, którego jeszcze nie było

To z pewnością najdziwniejsze i najbardziej kontrowersyjne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w historii. Wpływ na to ma kilka czynników. Nie zostaną rozegrane latem, kiedy kończy się sezon na rozgrywki klubowe, a odbędą się jesienią na przełomie listopada i grudnia . Gospodarzem Mundialu jest Katar . Państwo arabskie na bliskim wschodzie. To pierwszy taki przypadek w historii. Co ciekawe właśnie z tego powodu mundial został przeniesiony na jesień , bo latem temperatura w tym kraju sięga około 50 stopni Celsjusza .

Wybierający się na pustynne mistrzostwa bezwzględnie muszą pamiętać o kilku zasadach, które dla świata zachodu są normalne, a w kraju arabskim nie. Oprócz biletu do wejścia na mecz będzie potrzebna specjalna HAYYA CARD. To spersonalizowana karta, która uprawnia do wjazdu do Kataru i darmowej komunikacji miejskiej. Wymagana będzie też instalacja aplikacji, która monitoruje przemieszczanie się ludności pod względem zarażenia się COVID-19. Obowiązuje też bezwzględny zakaz wwozu wieprzowiny, narkotyków, materiałów pornograficznych i alkoholu. Na czas mistrzostw będzie można go spożywać tylko w wybranych hotelach i strefach kibica.