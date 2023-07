Można już składać wnioski o wyprawkę szkolną. Najłatwiej to zrobić przez aplikację

W ubiegłym roku 4 691 960 dzieci dostało wyprawkę szkolną. Rodzicom ZUS wypłacił 1 389 722 325 zł. Na Dolnym Śląsku dodatkowe 300 zł na kupno książek i zeszytów dostało - 335 704 dzieci, których rodzicom ZUS przelał na bankowe konta 100 663 050 zł.

- Z jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci do 20 roku życia, a jeśli mają one orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat. Pieniądze należą się na każde uprawnione dziecko w rodzinie, które uczęszcza do szkoły- bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Natomiast nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. W sytuacji, gdy uczeń ukończył już 18 lat, wniosek o 300 plus może złożyć samodzielnie – mówi Iwona Kowalska-Matis.