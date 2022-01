Motorniczy oglądał film pornograficzny w trakcie jazdy. Jest nagranie z tramwaju

Do zdarzenia miało dojść w czwartek (30 grudnia) przed godz. 17 w tramwaju linii 25 jadącym w kierunku pętli na ul. Banacha. Motorniczy w trakcie pracy oglądał filmy dla dorosłych. O sprawie poinformował goniec.pl. Dziennikarz portalu nagrał krótki film, na którym widać dłoń kierowcy ze smartfonem, na którego ekranie są nagie osoby. Prawdopodobnie odbywa się to w trakcie jazdy, ponieważ za oknem tramwaju widać mijające go samochody.