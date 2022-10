Most Milenijny we Wrocławiu skończył 18 lat! Zobaczcie, jak go budowano [ZDJĘCIA] Katarzyna Zimna

29 października 2004 r. oddano do użytku most Milenijny, który połączył Osobowice i Popowice we Wrocławiu. Jest to oryginalna konstrukcja podwieszana podparta na dwóch pylonach w kształcie litery H. Całkowita długość przeprawy to 923,5 m (289 m nad rzeką), szerokość - 25,12 m, masa - 103 tys. ton. Każdy z pylonów jest wysoki na 50 metrów. Na budowę mostu wydano 160 mln zł. Zobaczcie, jak powstawał, przechodząc na kolejne slajdy za pomocą strzałek lub gestów ---> archiwum Gazety Wrocławskiej Zobacz galerię (19 zdjęć)

Most Milenijny we Wrocławiu, który połączył Osobowice i Popowice, oficjalnie oddano do użytku 29 października 2004 r. Jest to oryginalna konstrukcja podwieszana podparta na dwóch pylonach w kształcie litery H. Całkowita długość przeprawy to 923,5 m (289 m nad rzeką), szerokość - 25,12 m, masa - 103 tys. ton. Każdy z pylonów jest wysoki na 50 m. Na budowę mostu wydano 160 mln zł. Zobaczcie, jak powstawał.