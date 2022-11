Morsy z Wrocławia świętują Andrzejki. Zimna woda zdrowia doda! [MNÓSTWO ZDJĘĆ]

Pasażerowie od lipca 2021 roku nie mogą jeździć pociągami z kartą Urbancard. O alternatywie, czyli bilecie „Nasz Wrocław Kolej” nie wszyscy wiedzą, a do porozumienia między miastem i spółkami KD oraz…

-Choć dla wprawionych w bojach dzisiejsza pogoda to "upał", warunki dla początkujących są idealne. Różnica między temperaturą wody i powietrza jest niewielka, i nie ma silnego, zimnego wiatru- mówią organizatorzy, którzy pod czujnym okiem ratowników, udzielając praktycznych wskazówek, mobilizowali debiutantów.

Wśród około stu doświadczonych morsów byli również i ci, którzy do zimnej wody odważyli się wskoczyć pierwszy raz. Stowarzyszenie Wrocławskich Morsów zachęca wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w regularnych kąpielach, do śledzenia informacji na ich stronie internetowej. Niedługo szykuje się kolejne morsowanie, tym razem mikołajkowe.

Morsowanie to nie tylko sama kąpiel w zimnej wodzie. To wspaniała okazja, aby spotkać się z przyjaciółmi i złapać dużo pozytywnych endorfin, podkreśla Justyna, która przygodę z morsowaniem rozpoczęła trzy lata temu, gdy była nad Bałtykiem i zobaczyła grupę kąpiących się w grudniu osób. - Pomyślałam wtedy, że muszę też spróbować! Tak się rozpoczęła moja przygoda, która trwa do dziś- mówi Justyna.