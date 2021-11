Morsowałem! Wy też? Zobaczcie najlepsze memy o wchodzeniu do lodowatej wody! r

Na facebooka, instagrama i gdzie się jeszcze tylko da w sieci, ludzie wrzucają swoje zdjęcia z morsowania. Wchodzą do lodowatej wody, w samych strojach kąpielowych lub kąpielówkach i czerpią z tego radość. - To zdrowe - mówią... Zdrowie, zdrowiem, ale nas by nikt wołami nie zaciągnął do zimnej wody! Zobaczcie memy na temat morsowania, jakie znaleźliśmy w internecie.