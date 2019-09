Moda jesienna z lat 70. Zobacz, jak kiedyś chodziły ubrane kobiety (ARCHIWALNE ZDJĘCIA)

Mówi się, że moda ma to do siebie, że co jakiś czas wraca. Dotarliśmy do zdjęć z kolekcji jesiennej, wykonanych w 1971 r. Czy ubrania, które noszą modelki, wciąż byłyby w modzie? Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Przedstawiają kolekcję Domu Mody "Leda" na lato i jesień 1971 roku. Fotografie wykonano w Pasażu Śródmiejskim w Warszawie. Na zdjęciach czuć niepowtarzalny klimat lat 70. Widać też co było wówczas w modzie i jak ubierały się wtedy Polki. A czy dziś takie stroje wciąż byłyby w modzie? Zobacz też wideo: Tommy Hilfiger i Zendaya prezentują kolejną wspólną kolekcję na pokazie w Nowym Jorku

Grażyna Rutkowska / zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego