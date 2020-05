Młoda kobieta zginęła w wypadku na Brochowie we Wrocławiu

W piątek około godziny 3.30 policjanci otrzymali informację o samochodzie, który przy ulicy Mościckiego miał uderzyć w drzewo - opowiada asp. szt. Łukasz Dutkowiak, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. - Niezwłocznie udaliśmy się na miejsce zdarzenia. Okazało się, że z samochodu wydobywa się dym, dlatego akcja była prowadzona razem ze strażakami.

Po opanowaniu zadymienia, z wnętrza pojazdu wyciągnięto młodą kobietę. Odniosła bardzo poważne obrażenia, natychmiast trafiła do karetki pogotowia. Niestety, 21-latka zmarła w drodze do szpitala. Ciało kobiety trafiło do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostanie poddane sekcji.