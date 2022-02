Z roku na rok samochodów we Wrocławiu przybywa. Jak grzyby po deszczu rosną kolejne osiedla mieszkaniowe, a co za tym idzie parkowanie urasta do rangi prawdziwej sztuki. Niestety nie wszyscy sobie radzą z tym drogowym manewrem i swoje auta pozostawiają na przejściach dla pieszych, chodnikach, czy trawnikach. Zobacz największych mistrzów parkowania rodem z Wrocławia.

Straż Miejska we Wrocławiu