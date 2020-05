Mieszkania komunalne we Wrocławiu. Nowe zasady jeszcze w maju 2020 r.

Wrocławscy radni podczas ostatniej, kwietniowej sesji Rady Miasta, przegłosowali uchwałę diametralnie zmieniająca zasady najmu lokali komunalnych. Wynajmujący będą mogli zamienić mieszkanie na większe, czy przyłączyć inny lokal. Pojawi się nowa kategoria lokali – z najmem na czas nieokreślony i remontowane przez gminę. Jeszcze inną, bardzo istotną zmianą będzie podniesienie górnego progu dochodowego dla osób ubiegających się o lokal od miasta. Za zmianami – co warto podkreślić – poza jednym głosem wstrzymującym się, zagłosowali wszyscy radni, niezależnie od opcji politycznej, jakie reprezentują. Wprowadzenie zmian uzasadniono koniecznością dostosowania zasad najmu mieszkań komunalnych do zmieniającego prawa o ochronie lokatorów. Nie bez znaczenia jest fakt, że dla przyszłych najemców prawo do najmu zostało uzależnione od ich stanu majątkowego, a nie tylko od poziomu dochodów jak dotychczas. Stąd w projekcie przewidziano konieczność składania deklaracji o wysokości dochodów jak i oświadczenia o stanie majątkowym najemców i ich rodzin oraz oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego mieszkania. Z kolei możliwość powiększenia lokalu o inny lub jego zamiany na większy, uzasadniono chęcią poprawy warunków z uwagi np. na powiększenie rodziny. Do gminy należy jeszcze około 35 tys. mieszkań, z tego blisko 13,3 tys. znajduje się w budynkach, których w 100 proc. właścicielem jest miasto. O wszystkich, najważniejszych zmianach, dotyczących mieszkań komunalnych, jakie zaczną obowiązywać od 22 maja, piszemy na kolejnych stronach. Najpierw o nowej kategorii mieszkań komunalnych, jakie pojawią się we Wrocławiu. Czytaj na kolejnym slajdzie --->

Tomasz Hołod