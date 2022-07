Miejsca we Wrocławiu i okolicy gdzie znajdziesz ochłodę - idealne na nadchodzące upały

Zbliżająca się fala upałów może cieszyć po tych ostatnich, chłodnych i deszczowych dniach z początku lipca. Kiedy ciepłe dni znowu rozkręcą się na dobre, zatęsknimy za ochłodą. Wtedy najlepiej czas spędzić nad wodą. Co zrobić w afrykańską pogodę? Gdzie pójść, by nie było tłoczno i jak wypocząć w taki czas? Przygotowaliśmy kilka ciekawych, wcale nieoczywistych propozycji z Wrocławia i okolic. Aby wejść do galerii, należy kliknąć w pierwsze zdjęcie i poruszać się strzałkami lub gestami w smartfonie by przechodzić do kolejnej propozycji.

Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press