Miejsca przyjazne dzieciom. Przepis na szczęśliwe dziecko. Sprawdź!

Dobry rodzic stara się zapewnić swemu dziecku miłość i opiekę, a także wszechstronny rozwój. Miejsca przyjazne dzieciom, pomocne, życzliwe, troskliwe, są na wagę złota. Tam znają przepis na szczęśliwe dziecko. Mamy dla Was kilka podpowiedzi.

"Chatka Skrzatka" - to magiczna sala zabaw dla dzieci, która zaprasza wszystkie małe skrzaty na niezapomnianą przygodę w leśnej krainie! Miejsce to wyróżnia zróżnicowana i ciekawie wyposażona przestrzeń, dzięki czemu świetnie spędzą tutaj czas zarówno dzieci w wieku 1 roku, jak i 8 lat! Szeroka oferta gastronomiczna pozwoli zdrowo i smacznie posilić się w czasie udanej zabawy. Menu oferuje nie tylko pyszne ciasta, pierogi, naleśniki, domowe zupy, ale i wspaniałe kawy - spokojna oddzielona przestrzeń dla rodziców pozwoli Ci odetchnąć. Mogą tutaj odbyć się wyjątkowe urodziny, bo niepowtarzalne motywy przewodnie i masa atrakcji gwarantują cudowne przeżycie urodzin. W czasie wakacji nasza sala zabaw oferuje półkolonie dla dzieci w wieku 4-7 lat. Na dzieci czeka masa atrakcji oraz ciekawe zajęcia, również w ogródku.

Baby College w Krakowie na Ruczaju to żłobek, w którym szanuje się indywidualność każdego dziecka. Pragnieniem Baby College jest by poznać dziecko i zapewnić mu bliskość. Rozmawiamy z Rodzicami! Tutaj przytulamy, nosimy i podążamy za potrzebami dziecka. Baby College wyróżnia holistyczne spojrzenie na rozwój dziecka, który jest bardzo dynamiczny w pierwszych 3 latach życia. Zapewniają tu zdrowe żywienie, uwzględniające alergie i nietolerancje, wzorowe warunki lokalowe, codzienne wyjścia na własny, zielony plac zabaw, empatyczną i stałą kadrę cioć. Realizują dostosowane do wieku zajęcia dodatkowe, jak język angielski, rytmikę, „gordonki” i dogoterapię. Pragniemy dać dzieciom to, co najlepsze. Sprawdź nasze propozycje Freepik Poznajcie obwarzanka krakowskiego – to niepozorne kółko z ciasta jest związane z Krakowem od ponad 600 lat, kochają go wszyscy, gościł na stołach dworu królewskiego, a powiadają że zajadał się nim sam smok wawelski! Podczas warsztatów w Żywym Muzeum Obwarzanka poznacie wszystkie jego sekrety – historię i unikatowy proces produkcji, a co najważniejsze spróbujecie swoich sił i stworzycie własnego obwarzanka. Zostanie dla Was upieczony, i taką gorącą, pachnącą pamiątkę zabierzecie ze sobą.

Szkoła Mali Nurkowie to wyspecjalizowana szkoła w prowadzeniu zajęć oswajania z wodą niemowląt od 3 miesiąca życia i dzieci w wieku przedszkolnym. Tutaj dba się o rozwój dzieci, już od momentu życia płodowego, prowadząc aqua aerobik dla kobiet w ciąży i po niej, żeby zadbać o prawidłowy rozwój maluszka od urodzenia. W szkole Mali Nurkowie czekają na Was specjaliści w dziedzinie fizjoterapii oraz profesjonalni instruktorzy pływania niemowląt i małych dzieci. Dzięki zajęciom w odpowiednio dobranych grupach wiekowych i poziomowych, Wasze dzieci zyskają pewność siebie - będą mogły harmonijnie rozwijać się ze swoimi rówieśnikami. Dzięki systematyce zajęć, chodząc regularnie z maluszkiem już od niemowlaka na zajęcia w wieku 2,5 lat dzieci zaczynają swobodnie, pięknie przepływać coraz dłuższe dystanse, a w samodzielnych grupach pływają już w wieku 4 lat. Autorski program pływania i prywatny basen do dyspozycji - to jest to!

Rajskie Rancho to miejsce, którego źródłem jest pasja do koni. Te wspaniałe zwierzęta są w naszej stadninie partnerami do spełniania Waszych, naszych jeździeckich marzeń, a także hipoterapii czy warsztatów i półkolonii. Nauka jazdy konnej, jazdy grupowe i indywidualne, treningi sportowe, wyjazdy w teren, oprowadzanie na kucykach. Rajskie Rancho to miejsce relaksu w zgodzie z naturą; dysponuje również cudownym tarasem, grillem, wiatami do relaksu czy imprez okolicznościowych, takich jak urodziny. Możesz również zostawić w naszym pensjonacie swojego konia. Wszystko w jednym miejscu. Miejscu końskiego szczęścia! Papaja - umuzykalniające zajęcia gordonowskie zaprasza dzieci od 0 do 6 roku życia. W ofercie znajdują się cotygodniowe zajęcia umuzykalniające oraz cykliczne Koncerty Gordonowskie. Dzieci oraz ich opiekunowie korzystający z naszych zajęć, mają szansę doświadczyć różnorodnej muzyki instrumentalnej oraz wokalnej i zapoznają się z różnymi instrumentami. Koncerty i zajęcia nastawione są na podążanie za dzieckiem oraz rozwijanie ich ciekawości świata, jednocześnie nie przestymulowując ich nadmiarem bodźców. Muzyka na żywo, przeplatana zabawami muzycznymi bez słów, którym towarzyszy swobodny ruch i taniec oraz animacje inspirują dzieci do wokalnej i ruchowej ekspresji.

