Miasto z pół miliona klocków LEGO we Wrocławiu. Robi wrażenie! [ZDJĘCIA]

Makiety zostały wykonane przez hobbystów ze stowarzyszenia Zbudujmy To!, którzy udostępnili swoje swoje prywatne, długoletnie zbiory i pokazali część swojej twórczości. Co ciekawe, wszystkie konstrukcje powstały kompletnie od zera, a kolejowy świat w miniaturze to pomysł autorski.

Makieta powstała bez żadnej instrukcji. Twórcy (Piotr Gomola, Dawid Kubicki, Aleksander Sagan, Mateusz Waldowski i Tomasz Wierszyłło) ograniczeni byli tylko własną wyobraźnią i umiejętnościami. A jest co podziwiać. Wśród obiektów jest odtworzona stacja kolejowa w miejscowości Zimna Wódka, a po torach kursuje najpopularniejsza seria lokomotyw spalinowych SM42 oraz polska legenda, czyli pociąg EN57. Wszystko okraszone jest detalami oraz ciekawymi budynkami wokół których spacerują ludziki.

Koniecznie należy wspomnieć też o pokazanej miniaturze Luxtorpedy. Symbol nowoczesności i dynamicznego rozwoju przedwojennej kolei w Polsce powstał na bazie austriackiej konstrukcji, ale to nasze tory pozwoliły mu na pobicie rekordu czasu przejazdu na trasie Kraków - Zakopane. Pociągowi zajęło to jedynie 140 minut, co do dzisiaj jest wynikiem nieosiągalnym. Oprócz wspomnianych modeli, na wystawie można podziwiać szybkie Pendolino, parowóz PM36 czy lokomotywę ST43, która niegdyś jeździła po Dolnym Śląsku. Ciężko powiedzieć jak długo powstawała makieta. Wynika to z różnorodności i oryginalności wielu elementów. Szacuje się, że trwało to od kilku miesięcy do nawet kilku lat.