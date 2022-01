Gmina Wrocław sprzedaje dziesiątki mieszkań na rynku wtórnym. Wśród ofert można znaleźć lokale w atrakcyjnych lokalizacjach, nie wymagające wcale gruntownych remontów. Ich ceny też bywają atrakcyjne i z aktualnych ofert miasta wybraliśmy te najciekawsze. Są tu mieszkania już od 140 tys. złotych i to niedaleko od centrum Wrocławia. Sprzedaż gminnych mieszkań odbywa się w trybie przetargowym. Urząd sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na stronie BIP: Przetargi, oferty miasta/Informacja o wykazach nieruchomości. Następnie - jednak nie wcześniej niż po upływie wymaganych ustawowo terminów - gmina podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu. Ogłoszenie jest wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 oraz zamieszczone na stronie BIP. Zobaczcie oferty, które prezentujemy na kolejnych slajdach. Podajemy dokładne lokalizacje, opis mieszkań i ceny, które mogą się zmienić w trakcie licytacji. Do ofert można przejść przy pomocy strzałek lub gestów na telefonie komórkowym.

UMWr