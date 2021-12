Miasto apeluje: Nie strzelajcie. Fajerwerki i petardy to zło dla zwierząt

Choć większości z nas sylwestrowa noc kojarzy się z huczną zabawą, dla zwierząt wybuchy sztucznych ogni oznaczają ogromny stres. - Huków i wystrzałów boi się większość zwierząt i to nie tylko tych domowych – podkreśla dr Miller z UPWr. - O ile w przypadku naszych psów czy kotów możemy zadbać o to, by było to dla nich doświadczenie jak najmniej stresujące, o tyle zwierzęta dzikie, tzw. gospodarskie czy te w schroniskach dla zwierząt i ogrodach zoologicznych, są wystawione na olbrzymi stres, którego skutki mogą być nieprzewidywalne – mówi.

Do tego, by nie „strzelać” w sylwestra, namawia także Miasto. - Od kilku lat prowadzimy kampanię „Wrocław nie strzela” – potwierdza Marcin Obłoza z wydziału komunikacji społecznej w UM. - Widzimy też, że mieszkańcy popierają tę inicjatywę w mediach społecznościowych – dodaje.