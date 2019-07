Mężczyzna zabarykadował się we wrocławskim szpitalu

Tomasz Hołod

Jak mówi nam Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu, asp. szt. Łukasz Dutkowiak wszystko zaczęło się od telefonu do dyżurnego policji przed godziną 14. Mężczyzna zadzwonił z informacją, że znajduje się w okolicach szpitala na Brochowie i ktoś go goni, chcąc zrobić mu krzywdę.