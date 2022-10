Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł przez Wrocław. Uczestniczyło w nim kilkaset osób. Zwolennicy aborcji zorganizowali kontrmanifestację Maciej Rajfur

Przez centrum Wrocławia w niedzielne (9 października) popołudnie kilkaset osób przeszło w Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem: "I ślubuję ci". Była to manifestacja przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci.