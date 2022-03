Mandat za parkowanie. Nowe ułatwienia przy złożeniu odwołania

Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, każdego roku kierowcy samochodów składają wiele odwołań w sprawie zawiadomienia o braku wniesienia opłaty za postój. Bardzo często takie zawiadomienie jest wystawiane, jeśli kierowca popełnił błąd przy podawaniu numeru rejestracyjnego w parkomacie.

Najliczniejsze pomyłki to:

Elektroniczny system kontroli opłat sprawia, że płatność zawierająca błędny numer rejestracyjny pojazdu nie jest w nim odnotowywana, stąd zawiadomienie o ustaleniu faktu nieuiszczenia opłaty za postój i nałożeniu opłaty dodatkowej („mandatu”).

– W takich sytuacjach kierowcy przesyłają do nas pisma z wyjaśnieniem sytuacji i wnioskiem o anulowanie opłaty dodatkowej – wyjaśnia Klaudia Piątek, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. – Wszystkie, o ile w czasie kontroli była ważna opłata, rozpatrujemy na korzyść kierowcy. Do tej pory jednak potrzebowaliśmy do tego oryginału biletu pobranego z parkomatu. To właśnie się zmienia, upraszczamy procedurę dla mieszkańców, aby usprawnić i przyśpieszyć proces obsługi Klientów w ZDiUM. W sprawach rozpatrywanych od 1 marca 2022 r. nie będziemy wymagać przesłania do nas oryginału biletu. Wystarczy dołączyć do wniosku składanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną albo przez e-PUAP zdjęcie bądź skan biletu.