Małpy z Zoo Wrocław obchodzą swój dzień. Zobacz jakie są urocze i dowiedz się więcej na ich temat [ZDJĘCIA]

Dzień Małpy został ustanowiony przez... studencki żart. 14 grudnia Cassey Sorrow namalował w zeszycie przyjaciela małpę. Potem obaj uznali, że ustanowienie święta wszystkich naczelnych ma wielkie znaczenie w wymiarze ich ochrony. Dlatego od roku 1980 obchodzimy Dzień Małpy, którym pomysłodawca święta poświęcił całe życie zawodowe.

Małpy to ssaki naczelne, do których należą: wąskonose małpy Starego Świata (Azja, Afryka) wraz z człekokształtnymi oraz szerokonose małpy Nowego Świata (obie Ameryki). W sumie na Ziemi żyje ponad 260 gatunków małp. Większość jest niestety zagrożona wyginięciem. To tylko kilka przykładów: