Letnia deratyzacja we Wrocławiu. Za brak trutki 500 złotych mandatu!

Obszar, na którym obowiązuje deratyzacja zamyka się w granicach wyznaczonych przez Odrę, od mostu Milenijnego, przez ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadę Gądowiankę, ul. Klecińską i Petuniową, al. Hallera i Armii Krajowej, Las Rakowiecki do Starej Odry.

Truciznę należy wyłożyć na klatkach schodowych, w piwnicach czy przestrzeniach międzyblokowych i oczywiście śmietnikach, szczególnie przy restauracjach. Preparat należy uzupełniać na bieżąco, dopóki nie zauważymy, że szczury przestały go jeść. Za niedopełnienie obowiązku straż miejska może nałożyć mandat w wysokości 500 złotych.

Władze miasta apelują także o to by szczurów nie wabić - nie przepełniać śmietników, nie rozrzucać go po terenie wokół kubłów, sprzątać piwnice i nie pozostawiać w nich pożywienia, utrzymywać porządek na podwórzach.